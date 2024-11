"Barbara D'Urso non andrà a Sanremo e me lo conferma Carlo Conti" afferma il direttore di Novella2000

Nelle ultime settimane sono circolate alcune voci circa la presenza di Barbara D’Urso come co-conduttrice di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti. Ora sembra essere arrivata una svolta definitiva.

Barbara D’Urso a Sanremo?

Il direttore del settimanale Novella2000 Roberto Alessi afferma sul suo profilo Instagram di aver sentito privatamente Carlo Conti e di avergli specificatamente chiesto della presenza di Barbara D’Urso. Ecco cosa racconta Alessi: “Barbara D’Urso non andrà a Sanremo e me lo conferma Carlo Conti. Me ne dispiace, era un’occasione e Sanremo è da sempre nei suoi desideri. In ogni caso credo che per Barbara sia finito il digiuno tv, si ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro fa il tutto esaurito.”

In conclusione, niente Sanremo per Barbara D’Urso.

La latitanza televisiva di Barbara D’Urso

Dopo essere stata sostituita alla conduzione di Pomeriggio Cinque nel 2023, Barbara D’Urso non ha più avuto un suo programma televisivo. La conduttrice ha comunque più volte ribadito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi e andare in pensione. Recentemente è stata ospite a Ballando con le stelle e la sua presenza ha fatto registrare ottimi ascolti al programma, segno che in televisione c’è ancora posto per lei.