Dopo essere stata sostituita alla conduzione di Pomeriggio Cinque nel 2023, Barbara D’Urso non ha più avuto un suo programma televisivo, ma potrebbe tornare in grande stile co-conducendo il Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti!

L’indiscrezione su Barbara D’Urso a Sanremo

Stando all’indiscrezione apparsa su Nuovo TV, Carlo Conti vorrebbe Barbara D’Urso al suo fianco per “Sanremo 2025”. Si legge nell’articolo: “Carlo Conti la vuole al Festival di Sanremo. Conti ha espresso la volontà di avere anche la nota conduttrice nel suo Festival. Grandi manovre in corso!”

C’è però da tenere in considerazione che non è la prima volta che vengono messe in circolazione indiscrezioni di questo tipo. Già l’anno scorso girava questo rumor, ma a volere la conduttrice, in quel caso, era Amadeus. Come sappiamo però non se n’è fatto nulla.

Come procedono i lavori per Sanremo?

Quello che è certo è che adesso è ancora presto per parlarne e per avere conferme, nonostante il record di ascolti registrato da Barbara D’Urso a Ballando con le stelle sia senz’altro promettente. Conti ha infatti ribadito più volte che le sue priorità per il festival sono prima di tutto redigere il regolamento, organizzare Sanremo Giovani e ascoltare tutte le canzoni in gara.