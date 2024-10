Milly Carlucci ha avviato la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle in modo sorprendente e quest’anno, a differenza del passato, si trova a competere con Tu Si Que Vales di Maria De Filippi in una lotta avvincente per gli ascolti. Milly è riuscita a prevalere in ben due puntate su tre. “Questa è una grande gioia e una conferma significativa,” ha dichiarato Milly a SuperGuidaTv. “Ballando con le Stelle ha sempre ottenuto risultati positivi, nonostante le sue fluttuazioni, ma quest’anno si percepisce una particolare enfasi magica. È fondamentale non adagiarsi sugli allori, poiché siamo solo agli inizi e il percorso è lungo e impegnativo. Il segreto per mantenere alta l’energia? Essere sempre attenti e intercettare le sensazioni del pubblico, cercando di evitare di replicare ciò che è stato fatto in passato. L’anno scorso avevamo un cast di alto livello e piuttosto esperto; quest’anno abbiamo saputo unire il prestigio con la freschezza di concorrenti più giovani. Tuttavia, è necessario impegnarsi a fondo ogni giorno, con passione, entusiasmo e una buona dose di autocritica. Dalla discussione nascono sempre risultati significativi.”

Compensi e pubblicità

Inoltre, Milly ha trattato il tema del compenso di Barbara d’Urso: “La questione dei compensi non mi riguarda direttamente. Sono a conoscenza del budget complessivo per i ballerini, che è piuttosto limitato; l’anno scorso abbiamo visto alcuni attori di grande talento che hanno partecipato senza compenso, come la Nazionale di Volley che ha preso parte alla prima puntata senza chiedere nulla. È cruciale che Ballando generi notevoli entrate dalla pubblicità, un aspetto che giova a tutta la rete.”

Programmi concorrenti

Infine, riguardo a L’AcchiappaTalenti, Milly ha risposto: “Tornerà? Non ne ho idea, è la Rai a prendere queste decisioni.”

Ritengo che questo programma sia di alta qualità, anche se è andato in onda in un momento in cui l’attenzione era sopraffatta da eventi sportivi e un clima estivo prematuro. C’è anche Il cantante mascherato, che ha avuto una pausa di un anno dopo aver ottenuto buoni risultati per quattro edizioni consecutive. Tuttavia, è importante notare che Ballando è solo all’inizio del suo percorso.