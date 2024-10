Il nome di Gerry Scotti è frequentemente associato al Festival di Sanremo, specialmente durante i cinque anni sotto la direzione di Amadeus. Tuttavia, sebbene ci sia stato un chiaro interesse da parte di Amadeus, nulla si è mai realizzato in tal senso. In un’intervista rilasciata a TvBlog, Scotti ha rivelato il suo desiderio di essere il presentatore del Festival, non come co-conduttore, ma come conduttore e direttore artistico, similmente a quanto fatto precedentemente da Amadeus e attualmente da Carlo Conti.

Il Festival di Sanremo? Certo che sarebbe un sogno per me, e il mio editore sarebbe d’accordo, ma solo per quella settimana ha dichiarato ridendo. Tuttavia, non penso di abbandonare i miei programmi su Mediaset, soprattutto considerando che ho ancora due anni sul mio contratto. Scotti ha poi condiviso un aneddoto sul suo incontro con Piersilvio in merito al rinnovo, dove, dopo aver discusso la possibilità di un solo programma, Piersilvio ha concluso dicendo “facciamo due”. “Magari tra due anni, quando si parlerà di nuovo di rinnovi, me ne chiederà tre” ha aggiunto ridendo.

Carlo Conti ha già assicurato la conduzione di due Festival di Sanremo

Questi sono quelli del 2025 e del 2027. Resta da capire se il 2028 sarà finalmente l’anno di Gerry Scotti.