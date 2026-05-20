Swatch torna a Venezia con cinque artisti dalla residenza di Shanghai

Venezia, 20 mag. (askanews) – Un paesaggio di emozioni, sospeso tra due continenti e ispirato potentemente dalla natura. Swatch ha portato a Venezia, in concomitanza con la Biennale Arte, la mostra “Flora Fantastica”, che ospita i lavori di cinque artisti dalla residenza dello Swatch Art Peace Hotel di Shanghai, guidato da Carlo Giordanetti. “Abbiamo creato qualcosa di speciale – ha detto ad askanews il CEO della residenza – all’interno di un luogo molto speciale e quindi dallo Swatch Art Peace Hotel di Shangai, dalle rive del Fiume Giallo e del Bund, siamo arrivati sulla Laguna, con un concetto che porta la natura, vista degli occhi di artisti all’interno di un luogo immerso nella natura.

Infatti siamo nella Serra dei Giardini Reali di Venezia, a San Marco, un posto magico”. Tra gli artisti in mostra anche l’italiana Stefania Orrù, che ha portato due opere legate all’idea di affresco nello spazio e nel tempo. “Si presentano come dei monocromi – ci ha spiegato – la materia con cui sono fatti comunica molto, sono come dei luoghi nei quali sono successe molte cose, non si vede più il soggetto, ma in realtà è la sensazione del luogo in cui si è stati e ciò che è accaduto in questo luogo durante un periodo di tempo nel quale sono successe delle cose”.Dalla Cina arriva invece Hammer Chen, che ha lavorato sul tema degli alberi, attraverso fotografie applicate su materiali particolari, come il rame.

“Per me alcune vite – ci ha detto – contengono le memorie e il tempo della città, sono la natura nella città e quindi sono simboli della natura e delle piante di Shanghai”.E per Swatch che cosa significa il rapporto con la natura? “La natura in particolare ci piace – ci ha risposto Giordanetti – perché ha un numero di suggestioni quasi infinito.

Quindi abbiamo abbracciato la natura sottomarina, abbiamo abbracciato le piante officinali, abbiamo abbracciato le piante ornamentali, la natura in tutti i suoi aspetti. In particolare ci piace quando è un artista che dà un tocco con un punto di vista inatteso sulla natura e quindi portarlo all’interno di uno Swatch che poi ti porti dietro nel quotidiano diventa quasi un modo per avere un dialogo più intimo con elementi della natura”.La mostra “Flora Fantastica”, che presenta anche opere di Mustafa Boga dalla Turchia, di Elisa Insua dal’Argentina e di Chun Hua Catherine Dong, sino-canadese, resta aperta ai Giardini Reali fino al 26 luglio.