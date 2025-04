Un amore che sboccia

La notizia ha colto di sorpresa molti fan: Lorenzo Bigiarelli ha accettato la proposta di matrimonio di Selvaggia Lucarelli. La rivelazione è avvenuta durante un episodio del programma “Hot Ones Italia”, condotto da Alessandro Cattelan, dove la giornalista ha condiviso dettagli inediti sulla sua vita sentimentale. La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nel 2016, ha deciso di compiere il grande passo dopo anni di relazione, dimostrando che l’amore può crescere e maturare nel tempo.

Le nozze in Puglia

Selvaggia ha rivelato che le nozze si svolgeranno probabilmente in Puglia, una regione che ha un significato speciale per la coppia, avendo recentemente acquistato una casa lì. La giornalista ha espresso il desiderio di organizzare un matrimonio che superi in grandezza quelli delle celebrità di Hollywood, con un ricevimento che includa tradizioni locali come pizzica e taralli. La scelta della location non è casuale: la Puglia è conosciuta per la sua bellezza paesaggistica e la sua cultura ricca, rendendola il palcoscenico ideale per un evento così significativo.

Un passato ricco di sorprese

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli esprime il desiderio di sposare Lorenzo Bigiarelli. Durante l’intervista, ha rivelato di aver già fatto la proposta pochi giorni dopo averlo conosciuto, ma all’epoca lui aveva rifiutato. Dopo nove anni, la proposta è stata ripetuta e questa volta Bigiarelli ha accettato. La Lucarelli ha anche condiviso un aneddoto curioso riguardo al suo testamento, rivelando che, in un momento di sincerità in aereo, ha voluto chiarire a Lorenzo che, in caso di sua morte, tutto sarebbe andato a suo figlio Leon. Questo approccio pragmatico ha dimostrato che, oltre all’amore, c’è anche una forte volontà di pianificare il futuro.

Un matrimonio all’insegna della gioia

Selvaggia e Lorenzo stanno preparando un matrimonio che promette di essere memorabile. Con la sua tipica ironia, la Lucarelli ha dichiarato di voler organizzare un evento che non solo celebri il loro amore, ma che sia anche un momento di festa per amici e familiari. La scelta di una cerimonia in Puglia non è solo una questione di location, ma rappresenta anche un legame con le radici e le tradizioni italiane. La coppia è pronta a scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme, e i preparativi per le nozze sono già in corso, con un occhio attento ai dettagli e alla personalizzazione dell’evento.