La notizia della prima gravidanza di Jacqueline Luna di Giacomo non è servita a mettere la pace in famiglia. I rapporti tra la fidanzata di Ultimo e la madre Heather Parisi sono ancora tesi, tanto che la showgirl ha deciso che non conoscerà il nipote.

Heather Parisi, rapporti tesi con la figlia: la decisione sul nipote

Qualche settimana fa, Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La notizia era stata spoilerata qualche giorno prima dall’esperto di gossip Alessandro Rosica e adesso è sempre lui a parlare dei rapporti ancora tesi tra Jacqueline e la mamma Heather Parisi. Pare che la showgirl abbia deciso di non voler conoscere il nipote.

L’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica

Via social, Rosica ha riferito che, dopo la notizia del bambino in arrivo, Jacqueline ed Heather non si sono sentite. Ricordiamo che madre e figlia non si vedono da oltre 10 anni e i loro rapporto è praticamente inesistente. Sembra che la Parisi e la pargola non abbiano alcuna intenzione di incontrarsi, neanche adesso che di mezzo c’è un nipote che non ha nessuna colpa.

Rosica ha sottolineato più volte che Heather Parisi non ha alcuna intenzione di conoscere il nipote. Neanche adesso che la figlia si avvicina al parto ha provato un briciolo di compassione. Insomma, l’idea di vedere il bambino non è tra le “priorità” della showgirl. Per il momento, Jacqueline e la madre non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.