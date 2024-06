Durante l’ultimo concerto allo Stadio Olimpico, Ultimo ha annunciato che la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo è incinta. La lieta novella ha fatto gioire i fan, ma le critiche alla futura nonna Heather Parisi sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno genitori per la prima volta. Durante l’ultimo concerto allo Stadio Olimpico, il cantautore romano ha fatto salire la sua fidanzata sul palco e ha baciato il suo pancino, dedicando bellissime parole alla famiglia che stanno costruendo. La lieta novella ha fatto gioire i fan, ma ha dato il via ad una serie di critiche nei riguardi di Heather Parisi.

I rapporti tra Jacqueline e la mamma Heather Parisi si sono interrotti una decina di anni fa. A rivelarlo è stata la stessa Di Giacomo, dopo l’intervista che la showgirl ha rilasciato a Belve. Eppure, l’annuncio della gravidanza con Ultimo ha fatto sperare in qualcosa. Forse è proprio per questo che i fan hanno attaccato la Parisi. Tra i commenti al suo ultimo post Instagram, che ritrae l’altra figlia Elizabeth, avuta con Umberto Maria Anzolin, si legge: “Come si fanno ad avere le preferenze sui figli? Assurdo…”, oppure “Quattro figli. Solo due nella vita“, o ancora “Sei la vergogna delle mamme“.

Al momento, non abbiamo dichiarazioni ufficiali da parte di Ultimo, Jacqueline o Heather. Ad aver parlato della reazione di Parisi alla gravidanza della figlia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Via social, ha dichiarato:

“Fa male vedere come una mamma non ha fatto gli auguri alla figlia, nemmeno dopo il mio scoop. Già sapeva che la figlia era incinta e non gliene è fregato nulla, non ha più voluto vedere Jacqueline e non vuole nemmeno vedere il nipote”.