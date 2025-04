Belen Rodriguez non smette mai di sorprendere i suoi fan, e questa volta è pronta a far parlare ancora di sé. Dopo aver osato con un taglio di capelli audace e un long bob che ha conquistato tutti, la showgirl ha deciso di dare una nuova svolta al suo look. Ecco l’ultimo cambiamento che, come sempre, non è passato inosservato.

Belen si reinventa con un cambiamento radicale: ecco il suo nuovo taglio di capelli

Alcune settimane fa, dopo anni di fedeltà alla sua storica chioma castana, Belen Rodriguez ha deciso di rinnovare il suo look con un cambiamento audace. La showgirl ha scelto un long bob leggermente ondulato, un taglio che esalta i suoi lineamenti e dona luminosità al suo viso.

La nuova acconciatura, elegante ma allo stesso tempo fresca e moderna, si adatta perfettamente al suo stile sofisticato, mentre le onde morbide aggiungono un tocco di movimento naturale.

Questo look, che combina raffinatezza e dinamismo, incarna perfettamente le tendenze capelli della primavera 2025, confermando ancora una volta Belen come icona di stile.

Belen cambia ancora look: la sorprendente decisione dopo il caschetto

Belen Rodriguez cambia ancora look: dopo aver scelto un taglio di capelli corto e un long bob molto versatile, la showgirl ha deciso di dare una nuova vita al suo caschetto, adottandolo in una versione più originale.

La showgirl dice addio alla riga laterale e approva quella centrale, tendenza della primavera-estate 2025. Il suo nuovo taglio corto, reso ancora più chic grazie all’effetto liscio, ha subito conquistato i fan. A realizzare il look è stato Roberto Farruggia, art director del salone Aldo Coppola di Milano.