La showgirl ha fatto impazzire il web postando una serie di scatti in cui sfoggiava il suo nuovo hair look.

Belén Rodriguez, il nuovo taglio di capelli

Un taglio corto, deciso, dinamico, che le incornicia il viso enfatizzando gli zigomi e la forma degli occhi. Così Belén Rodriguez si mostra in tutta la sua bellezza, con un pixie cut che guarda molto alla primavera. Le foto, postate sul suo profilo Instagram, sono accompagnate da una poesia di Charles Bukowski: “Dio se era tutta matta. Ogni giorno era una donna diversa. Una volta intraprendente, l’altra impacciata. Una volta esuberante, l’altra timida. Insicura e decisa. Dolce e arrogante. Era mille donne lei, ma il profumo era sempre lo stesso”

Ci ha davvero dato un taglio?

Negli scatti Belén indossa un elegante tailleur, che ammicca alla sua innata sensualità. Un dettaglio tuttavia non è sfuggito ai fan. Il suo pubblico, abituato alla sua iconica chioma castana, si è infatti subito chiesto se si trattasse di una parrucca o fosse davvero un repentino cambio di look. L’argentina per il momento non si è espressa a riguardo. Senza dubbio non è nuova alle trasformazioni. Poche settimane fa si era mostrata in alcune storie su Instagram con un caschetto sbarazzino, indossato durante uno shooting fotografico.