Barbara Alberti si è scagliata contro l’utilizzo dello schwa. L’81enne vanta ancora una certa lucidità mentale e non ha alcuna intenzione di modificare il suo linguaggio per un’ideale di inclusività che non serve a risolvere i problemi.

Barbara Alberti contraria all’uso dello schwa

Intervistata dal settimanale Gente, Barbara Alberti ha detto la sua sull’utilizzo dello schwa. L’81enne ha parlato di inclusività e ha sottolineato che modificare la lingua italiana non servirà a risolvere i problemi.

Le parole di Barbara Alberti

Barbara Alberti ha dichiarato:

“La parola inclusività mi ripugna. Mi si vuole includere in che cosa? C’è forse un’enclave cui bisogna aderire? Non sopporto questa moda di correggere il linguaggio: ma correggerlo da cosa? Dalla condizione umana? La vita è imperfetta, è divisiva, a tratti ripugnante, non la si può edulcorare, ed è questo, anche, il suo bello. Gli unici strumenti veramente inclusivi sono la poesia e l’arte. Ma pensate alla Divina Commedia tradotta in schwa: ‘Nel mezzu del camminu di nostru vitu…’. È ridicolo e non serve a risolvere i veri problemi”.

Barbara Alberti: l’appello per la N word

Non è solo contraria allo schwa, ma crede anche che la N word debba tornare ai vecchi tempi. Barbara Alberti ha dichiarato: