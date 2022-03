Barbara Alberti stronca il GF Vip: “Carrozzone di personaggi grotteschi”

Barbara Alberti ha tuonato contro alcuni concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Barbara Alberti, scrittrice ed ex concorrente del GF Vip, ha tuonato contro i concorrenti della sesta edizione del programma, di cui non si sarebbe persa neanche un secondo.

Barbara Alberti contro i concorrenti del GF Vip

A quanto pare Barbara Alberti non nutrirebbe una particolare simpatia per i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e infatti sul loro conto ha tuonato lapidaria, prendendosela anche contro le sorelle Selassié, Katia Ricciarelli e il triangolo formato da Alex Belli, Soleil e Delia Duran.

“Un carrozzone di personaggi grotteschi come questo non si era mai visto, è il festival dell’orrore di cui tutti eravamo in attesa… Dalle sorelle Selassié, che come stemma nobiliare scelgono il grande eroe d’Etiopia, a Vera Miales, che per piazzare la bandierina sul fidanzato Amedeo Goria si presenta nella casa in abito da sposa”, ha dichiarato la scrittrice, e ancora (sempre all’indirizzo delle sorelle Selassié): “E’ come se io ripetessi di continuo di essere la nipote di Garibaldi, tuttavia trovo straordinaria la loro sfacciataggine imperiale”.

Il giudizio su Alex Belli e Katia Ricciarelli

Non meno impietoso il suo giudizio su Alex Belli, su cui ha affermato: “Alex e la sua compagna potrebbero essere d’accordo nella messinscena di questo palinsesto che ci stanno rifilando da mesi, ma a chi importa davvero saperlo? Se ogni cosa venisse rivelata decadrebbe l’intrattenimento.”

Mentre sulla Ricciarelli Barbara Alberti ha dichiarato: “Lo snobismo è la peggiore forma di volgarità. Non credo che Katia Ricciarelli si sia declassata partecipato al reality.

Io potrei finire all’inferno, in mezzo ai diavoli, esercitando comunque il mio diritto di rimanere fedele a me stessa. E’ ciò che ha fatto lei”.