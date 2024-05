Per giorni, Barbara D’Urso ha tenuto sulle spine tutti i suoi fan con messaggi criptici lasciati soprattutto su X (ex Twitter). La nota conduttrice televisiva aveva spiegato di essere pronta ad una nuova avventura e tantissimi tra i suoi followers avevano creduto che Barbara sarebbe presto tornata in tv.

Barbara D’Urso festeggia il compleanno: l’annuncio della novità

E, invece, è accaduto l’inaspettato. Niente televisione per Barbara D’Urso che ha deciso di ampliare i suoi confini online. Vestita con un piagiama rosa e con in mano una tazzina di caffè, la conduttrice ha postato il primo video sul suo nuovo account di TikTok. “Siete pronti a una busta choc? Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all’anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi… Voglio condividere con voi, anzi, inizio io: voglio portarvi dietro alle quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo… Parto io ma poi ci siete anche voi eh. Ci vediamo qua, su TikTok… Col Cuore!”

Barbara D’Urso festeggia il compleanno: tornerà in tv?

67 anni e non sentirli, dunque, per la conduttrice che ha deciso di rimanere al passo con i tempi e proseguire il suo rapporto con i tanti fan su una piattaforma che, generalmente, è più avvezza ai giovani. Si vedrà, poi, nei prossimi mesi, se ci saranno novità per la D’Urso anche sul piccolo schermo.