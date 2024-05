Emanuela Gentilin: rivelazioni su Khady dell’Isola dei Famosi

Nel corso di una diretta social, Emanuela Gentilin ha fatto alcune rivelazioni interessanti su Khady Gueye, concorrente dell’Isola dei Famosi. I video che riguardano la confessione, neanche a dirlo, sono diventati virali.

Nelle ultime puntate dell’Isola dei Famosi, Khady Gueye ha accusato Rosanna Lodi di aver pronunciato frasi razziste contro lei e Sonny Olumati. Vladimir Luxuria ha subito replicato: “Stai facendo un’accusa mirata, se dici che la cosa riguarda te e Sonny, mi può venire un sospetto e quindi è meglio chiarirlo: sono insulti razzisti?“. La naufraga ha candidamente ammesso: “Sono insulti pesanti, più che pesanti, sono giorni che va avanti. Razzisti? Assolutamente sì“. In merito si è espressa anche Emanuela Gentilin.

Nel corso di una diretta Instagram, Emanuela Gentilin ha svelato un retroscena interessante proprio su Khady. Ha dichiarato:

“Io su questo argomento mi sono confrontata anche con gli autori perché come ben sapete loro devono visionare tutto il materiale. Durante la puntata è stato chiesto a Khady se avesse subito delle frasi o azioni razziste e lei ha detto assolutamente sì. […] Secondo gli autori ci sarebbero delle illazioni infondate e probabilmente lei si è giocata la carta della vittima in un momento dove lei era un po’ sotto scacco per la storia della bomboletta spray antizanzare che si era imboscata nella borsa. Secondo loro ha cercato di buttare un po’ di fumo negli occhi e di spostare l’attenzione da qualche altra parte”.