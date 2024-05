Durante un tranquillo pomeriggio di lunedì 22 aprile 2024, una bambina è stata investita da un uomo su di uno scooter mentre attraversava con sua madre. L’individuo, una volta colpite le due vittime, non ha avuto il minimo pensiero di fermarsi in soccorso, ma di scappare.

Genova, investe bambina sulle strisce e scappa: la caccia al pirata della strada

Le autorità locali hanno subito attivato le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare l’individuo autore dell’incidente. Proprio grazie a quest’ultime, è stato possibile visionare delle registrazioni che testimoniano l’accaduto e hanno permesso di individuare il pirata della strada. Quest’ultimo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Ora l’uomo è a piede libero.

Genova, giustizia e rispetto per il codice della strada

Il pirata della strada è stato denunciato per diverse violazioni, incluso l’allontanamento dal luogo dell’incidente e la mancata precedenza ai pedoni. Un episodio che evidenzia l’importanza della collaborazione tra comunità e autorità per garantire delle “punizioni” per chi commette degli incidenti stradali. L’assessore alla sicurezza, Sergio Gambino, ha ribadito il suo impegno nel promuovere una cultura del rispetto delle norme del codice della strada per garantire la miglior sicurezza per tutti i cittadini.