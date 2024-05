Dieta dei colori: funzionamento e come seguirla

Nella dieta dei colori è possibile mescolare alimenti quali il rosso, il verde o il bianco per dimagrire e non patire la fame.

Il periodo primaverile risveglia la voglia di colori e di allegria. Questo momento è possibile averlo anche a tavola grazie alla dieta dei colori, un regime dimagrante che permette, grazie ai benefici di questi alimenti colorati, di dimagrire non patendo la fame. Vediamo come seguirla e gli alimenti da consumare e portare in tavola.

Dieta dei colori

Quando si decide di seguire un regime dimagrante si pensa sempre ai piatti tristi e agli alimenti ipocalorici che si consumano proprio per perdere peso. Per far sì che anche il programma alimentare sia maggiormente invitante, la dieta dei colori è il metodo adatto in quanto i vari colori degli alimenti da portare in tavola aiutano così a dimagrire.

Mangiare bene e quindi nutrirsi nel modo giusto non è solo importante a livello fisico o per quanto riguarda la salute, ma conta anche molto da un punto di vista psicologico. Un’alimentazione varia e bilanciata aiuta sicuramente e ora che si avvicina la prova costume sarebbe meglio cercare di non sfigurare in spiaggia.

Le diete restrittive o last minute non sono quasi mai raccomandate anche perché hanno sempre delle conseguenze e dei danni controproducenti. Un regime come la dieta dei colori è assolutamente consigliato e raccomandato poiché permette di essere in forma in modo variegato e bilanciato grazie ai cibi colorati.

Questo regime inoltre aiuta anche a ridurre il senso di fame e quindi a non eccedere durante i pasti. Iniziare questo regime aiuta dal momento che permette di perdere il peso in eccesso grazie a pasti sani e ben bilanciati.

Dieta dei colori: programma

Un regime come la dieta dei colori apporta importanti e utili benefici al fisico e alla salute. Mettere nel carrello cibi e alimenti colorati sicuramente aiuta ad affrontare i pasti della giornata in modo sano e salutare, ma anche maggiormente divertente. Quindi nel carrello della spesa e di conseguenza in tavola sarebbe utile mettere alcuni di questi prodotti.

Per seguire questo piano alimentare nel modo migliore è necessario optare per un colore specifico in un giorno della settimana. Per esempio il lunedì è possibile consumare alimenti di colore rosso, il martedì di giallo arancio, il mercoledì blu e viola, il giovedì il verde, il venerdì il bianco. Per il fine settimana è possibile variare mescolando i colori.

Per quanto riguarda la frutta e la verdura è fondamentale optare, nella dieta dei colori, per alimenti colorati ma che siano anche stagionali. A tal proposito, è bene valutare anche la qualità del cibo, oltre alle porzioni e ai condimenti. Bisogna poi consumare tutti i pasti della giornata senza saltarli e masticare con attenzione senza fretta.

Ovviamente questo è soltanto un esempio di dieta e di abbinamenti da seguire ma ognuno può fare come desidera in base ai propri gusti ed esigenze alimentari.

Dieta dei colori: rimedio dimagrante

A un regime dimagrante come la dieta dei colori è possibile abbinare un integratore che si basa su ingredienti colorati come Spirulina Ultra. Questa formula dimagrante permette, grazie alle compresse da assumere,d i ottenere importanti risultati riuscendo a portare a termine il proprio percorso di dimagrimento.

Un integratore italiano in compresse, appunto, raccomandato dai massimi esperti come anche il Ministero della Salute per le sue proprietà. Aiuta infatti a ridurre le calorie che si consumano a tavola, velocizza il metabolismo in modo che sia maggiormente attivo permettendo così di perdere peso rapidamente e ha proprietà sazianti evitando le abbuffate.

Un prodotto che si basa su componenti naturali come la spirulina, un’alga dal colore verde che riduce le adiposità localizzate impedendo che si localizzino nei punti critici e la gymnema, un’erba che stimola il metabolismo di lipidi e di carboidrati riducendo la voglia di mangiare in continuazione. Sono componenti privi di controindicazioni e non dannosi.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Basta assumere fino a un massimo di due compresse giornaliere prima dei pasti con un po’ di acqua come raccomandato dai nutrizionisti senza superare il dosaggio consigliato.

Una formula originale ed esclusiva in vendita soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto dove si compila il form con le proprie generalità usufruendo della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato via Paypal o carta di credito o contanti al corriere al momento della consegna.

