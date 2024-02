Dieta dei colori per dimagrire in allegria e con gusto

Dieta dei colori per dimagrire in allegria e con gusto

Nella dieta dei colori ogni alimento ha benefici e proprietà utili per il dimagrimento e il benessere, in generale.

Seguire un regime dimagrante non è mai facile, non solo per gli alimenti che si consumano, ma anche perché si va incontro a rinunce e sacrifici. Per essere un po’ più spensierati, la dieta dei colori aiuta a perdere peso grazie alle proprietà di ogni alimento e al suo colore. Ecco gli alimenti da consumare.

Dieta dei colori

Un regime alimentare dimagrante che permette di valutare le sostanze nutritive presenti in ogni alimento vegetale a seconda dei tipi di colori. La dieta dei colori funziona proprio in questo modo dal momento che il colore di ogni frutto o verdura ha le sue proprietà e benefici ai fini del dimagrimento e del benessere.

Nota anche con il termine di cromodieta, la frutta e la verdura sono i due alimenti che non possono mancare in questo regime da mescolare in base anche ai vari colori. Bisogna consumare almeno cinque porzioni di questi alimenti al giorno variando la qualità e la quantità. Più colori sono presenti nel piatto maggiori sono le proprietà di ogni alimento.

Nella dieta dei colori gli alimenti da consumare devono essere brevi o comunque cotti per poco tempo proprio per preservare tutti i benefici e le proprietà necessari. Un regime che consta della varietà stagionale degli alimenti per cui è necessario che l’alimentazione sia il più possibile varia e ben bilanciata.

Considerato un regime particolarmente sano in quanto ricco di tutta una serie di nutrienti come le vitamine, gli antiossidanti che sono fondamentali per il benessere e il sostentamento. Molto facile seguirla anche perché stimola il metabolismo e permette di beneficiare di ogni aspetto per dimagrire e non solo.

Dieta dei colori: proprietà

Il regime dimagrante della dieta dei colori si basa essenzialmente sulle varie tonalità degli alimenti in modo da abbinarli insieme ottenendo così tutte le caratteristiche utili per un pasto completo e sano. Si possono unire insieme il pesce o la carne con i carboidrati e i vegetali di diverso colore.

Un regime che si basa su cinque macro categorie che corrispondono ognuna a un colore. Il colore rosso appartiene ad alimenti come fragole, pomodori, anguria che sono ricchi di antiossidanti e combattono l’invecchiamento contrastando così i radicali liberi.

Il giallo e l’arancione, quindi i cibi come le carote, le pesche, le albicocche sono quelli maggiormente ricchi di nutrienti come vitamine A, B, C ed E, ma anche di flavonoidi. Sono alimenti utili non solo per la pelle e la vista, ma permettono di rafforzare ulteriormente il sistema immunitario per proteggerlo da virus o raffreddori.

Nella dieta dei colori il blu e il viola, quindi mirtilli e melanzane sono cibi ricchi di antiossidanti che aiutano a pulire e detossinare l’organismo. Per il colore verde si hanno kiwi, lattuga, insalata, ricchi di ferro e di acido folico indispensabile in gravidanza. Il colore bianco è maggiormente ricco di flavonoidi e presente in cibi come aglio, cipolla, ecc.

