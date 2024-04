Dieta antiage: come mantenersi giovane

Per mantenere un aspetto giovanile non sono sufficienti soltanto le creme e le formule a base di acido ialuronico da applicare sul viso. L’alimentazione è altrettanto importante in quanto vi sono cibi ricchi di antiossidanti che sono fondamentali da inserire nella dieta antiage come vediamo nei paragrafi a seguire per capire come funziona.

Dieta antiage

Da sempre l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda non solo il benessere psicofisico, ma anche la salute. Per combattere i segni del tempo e mantenere un aspetto giovane, la dieta antiage è il regime ideale da cui partire anche per tornare in forma grazie ai tanti alimenti che si possono consumare e mangiare.

Un regime di cui sono stati tantissimi gli studi ampliati nel corso degli anni. Gli esperti e i nutrizionisti del settore hanno puntato a questo regime e programma per capire come rimanere in forma e combattere i segni dell’età e del tempo che passa. Con i giusti cibi e le abitudini adatte è possibile rallentare il processo d’invecchiamento.

Consumare determinati alimenti nella dieta anti-age permette di combattere e contrastare i radicali liberi che sono i responsabili principali dei danni causati dall’invecchiamento. Aiuta poi a migliorare la salute del cuore e anche a ritardare lo sviluppo cognitivo che sicuramente, con il passare del tempo, tende a peggiorare.

Un programma alimentare del genere non va solo a ridurre le rughe migliorando così l’aspetto della pelle, ma anche ad aumentare la longevità permettendo così di vivere per molto tempo e a lungo. Si tratta di uno stile di vita per delle scelte alimentari maggiormente consapevoli che vanno a ottenere benefici a lungo termine sotto tutti i punti di vista.

Dieta antiage: alimenti

La dieta antiage è un tipo di regime alimentare da seguire per almeno una o due settimane a base di alimenti che sono ricchi di antiossidanti che vanno a contrastare l’invecchiamento. In questo tipo di regime ci sono alimenti come la frutta e la verdura da consumare più volte nell’arco della giornata che sono sicuramente alla base di questo regime.

Inoltre, è un regime anche dietetico in quanto a base di sostanze che permettono di dimagrire e di perdere rapidamente peso. Fornisce poi una serie di nutrienti come vitamine, acidi grassi, sali minerali che risultano essere indispensabili per contrastare l’invecchiamento e fare in modo di apparire con un aspetto più giovane.

Per esempio un menù tipico della dieta antiage si compone dei seguenti piatti da consumare nell’arco della giornata:

Colazione: tè verde o spremuta di pompelmo

Spuntino mattutino: delle mandorle o un frutto

Pranzo: bresaola insieme a un’insalata di cavolo con del succo di limone e delle gallette di riso

Merenda: un frutto

Cena: orata al forno e del pane ai cereali

Per il dopo cena sono concesse delle mele cotte.

Dieta antiage: integratore dimagrante

