I video della performance di Emma Marrone in concerto hanno fatto il giro del web: molti utenti l'hanno accusata di essere ubriaca

Emma Marrone è certamente una delle cantanti italiane più amate dell’ultimo decennio e, dopo l’edizione di Amici in cui aveva trionfato ha attirato tatissimo pubblico che ancora oggi la segue assiduamente. Nelle scorse ore, però, ha inziato a circolare sul web un video che la ritrae cantare una canzone con particolare enfasi: molti utenti social hanno pensato che la Marrone fosse ubriaca.

Emma Marrone ubriaca mentre canta: l’ipotesi social

Anche una cantante famosissima e apprezzatissima come Emma Marrone, non sempre riesce ad evitare la gogna social. Nelle scorse ore, un video pubblicato online la ritrae cantare live uno dei suoi pezzi con moltissima enfasi. Leggendo fra i commenti, sono in tanti a criticare la cantante: “Ma è palesemente ubriaca” – scrive qualcuno – “È strafatta” – asserisce addirittura qualcun altro.

I fan prendono le difese di Emma Marrone

Nonostante, i commenti negativi siano stati davvero tanti, ci sono state anche alcune persone che hanno preso le difese della cantante. “Questa esibizione racchiude la forza della canzone” – la difende più di un profilo social. “Per un pezzo del genere non puoi essere più carico di così“.