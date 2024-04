Emma Marrone ha confessato che, dopo l’ultimo intervento, non ha più le ovaie. Nonostante tutto, può ancora avere dei figli. La rivelazione è arrivata nel corso di un lungo servizio realizzato per Le Iene.

Emma Marrone non ha più le ovaie: la confessione

Durante un lungo servizio realizzato per Le Iene, in onda su Italia1 martedì 16 aprile, Emma Marrone ha fatto una confessione intima. La cantante ha rivelato che, durante l’ultimo intervento per il tumore, le hanno asportato le ovaie. Ha raccontato:

“Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi la bravura della dottoressa. (…) L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. La cosa che mi ha traumatizzata e che mi ha fatto più male è stato vedere i miei genitori completamente distrutti. (…) Sì, ho avuto paura di morire. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie”.

Emma Marrone può avere figli?

Anche se le hanno tolto le ovaie, Emma Marrone può ancora avere dei figli. Ha dichiarato:

“Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli perché non c’era più speranza ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero. Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno. La trovo una stro***ta enorme. (…) Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non posso avere il diritto di diventare madre. Mi piacerebbe diventare madre sapendo che tutte le donne potrebbero averne diritto, non mi piace pensare che sia sempre e solo una questione economica”.

Emma ricorda la morte del padre Rosario

Non solo la confessione sull’asportazione delle ovaie, Emma ha ricordato anche il padre Rosario, morto a settembre 2022. La Marrone ha raccontato: