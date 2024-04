La cantante, Emma, insieme a Nicolò De Devitiis, nella puntata del programma di martedì 16 aprile 2024, ha svelato di aver perso definitivamente le ovaie a seguito di un tumore che si è presentato ben tre volte.

Emma ha svelato molto della sua vita, un aneddoto in particolare è relativo alla sua malattia:

La scoperta del tumore:

Emma, nonostante le difficoltà vissute, non ha perso la speranza di diventare madre:

«Se ho congelato gli ovuli? No, non ho fatto in tempo perché non c’era più speranza ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero. Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno. La trovo una stron**ta enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non posso avere il diritto di diventare madre».