Meghan Markle, stando al racconto dell’esperta reale Kinsey Schofield, ha visto il fantasma di Lady Diana durante una lezione di yoga. Il fatto sarebbe accaduto nel 2022, durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

L’esperta reale Kinsey Schofield, ospite del podcast Outspoken Uncancelled, ha raccontato un aneddoto inedito su Meghan Markle e il principe Harry. Il 6 febbraio 2022, durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, la principessa Beatrice ha sentito la duchessa di Sussex raccontare al marito di aver visto il fantasma di Lady Diana durante una lezione di yoga.

L’esperta reale ha raccontato:

“Tutto è successo al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, quando Harry e Meghan erano in una stanza. La principessa Beatrice ha sentito la Duchessa dire al principe: ‘Tua mamma mi ha parlato stamattina durante lo yoga ed è davvero contenta che stiamo insieme, lei è così felice per noi ed è sempre con te. Devi stare tranquillo’. Posso dire che Meghan ha sempre studiato il personaggio di Diana, la conosce in un certo senso. Penso che, nonostante tutto, se la principessa fosse viva sarebbe sconvolta dal loro comportamento e dal modo in cui hanno ferito la famiglia reale”.