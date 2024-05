Chiara Geme è tornata a scagliarsi contro l’ex fidanzato Davide Donadei. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha accusato di averla distrutta, tanto da averla portata a pesare solo 40 chili.

Uomini e Donne: Chiara Geme contro Davide Donadei

Dopo un botta e risposta con video TikTok, Chiara Geme e Davide Donadei sono tornati a far parlare di loro. Questa volta a dare il via alla diatriba social è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha lanciato pesanti accuse all’ex fidanzato. La loro relazione, a quanto pare, è stata distruttiva, soprattutto per lei.

Le accuse di Chiara Geme a Davide

Via Instagram, Chiara Geme ha tuonato:

“Mi arrivano segnalazioni, mi ha contattato una ragazza che era andata a casa mia e mi ha mandato foto e video. Succede un casino fino a quando io per 33 giorni non esco di casa, stavo veramente male perché ero innamorata. Sono arrivata a pesare 40 chili. Quando era uscita la cosa di Roberta Di Padua (le voci sul presunto flirt, ndr), dicevano che non erano andati in camera d’hotel perché avrebbero dovuto dare i documenti e sarebbero stati riconosciuti. Lui mi ha raccontato che si erano fermati in macchina”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è un fiume in piena.

Chiara Geme: i tradimenti di Davide

Stando alla sua versione dei fatti, la storia con Davide è finita a causa dei suoi tanti tradimenti. Perfino quando lui era concorrente del GF, lei ha scoperto altre scappatelle, ma non ha voluto rovinargli il percorso in tv. Chiara ha concluso: