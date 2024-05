Nuovo libro contro Letizia Ortis. A scrivere un nuovo capitolo della vita della regina di Spagna è stato il giornalista 91enne Jaime Peñafiel, che l’ha descritta come una donna “prepotente e manipolatrice“.

Letizia Ortiz: nuovo libro contro di lei

La famiglia reale spagnola ha una nuova gatta da pelare: il libro contro Letizia Ortiz scritto dal giornalista Jaime Peñafiel. L’opera si intitola I silenzi di Letizia e descrive una donna “prepotente e manipolatrice“, ma anche “fredda, emotivamente immatura e odiata” dai parenti di Felipe. Il fulcro della narrazione è la storia d’amore tra Ortiz e il consorte, iniziata nel 2004.

Letizia Ortiz: tra adulteri, inganni e tradimenti

Il DailyMail ha riportato alcune dichiarazioni sconvolgenti di Peñafiel. Lo scrittore 91nne ha sottolineato che “tutto nel mondo di Letizia è andato in frantumi a causa di presunti adulteri, inganni e tradimenti“. La Ortiz, “determinata, circondata da un’aura fredda e indistruttibile“, ha fatto del silenzio la sua arma per non rispondere alle accuse. Come se non bastasse, “l’atteggiamento passivo-aggressivo” nei riguardi del marito le avrebbe attirato l’odio da parte della regina Sofia e delle cognate, l’infanta Cristina e la duchessa di Lugo Elena.

Jaime Peñafiel demolisce Letizia Ortiz

L’autore del libro contro Letizia parla anche del primo incontro tra la Ortiz e Felipe. A detta del giornalista, lui si era perdutamente innamorato di lei guardandola in tv, quando lavorava per l’emittente pubblica spagnola TVE. Facendo leva sul suo sentimento, la regina consorte si sarebbe data alla pazza gioia, affilando le sue doti manipolatorie. Peñafiel sostiene che adesso i due fanno vite separate, mentendo quando si trovano in pubblico solo per mantenere le apparenze.