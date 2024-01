La notizia di una storia d’amore, tra Antonella Clerici e Massimo Giletti, fa chiacchierare i media da diversi anni.

Antonella Clerici e Massimo Giletti

«E’ stata una donna che mi ha regalato molte emozioni. Erano anni in cui ero più calmo.» Dichiarò Massimo Giletti nell’occasione di un’intervista per Maurizio Costanzo, nel 2018.

Antonella Clerici torna a parlare della storia con Massimo Giletti

Ospite di una puntata di Felicissima Sera, Antonella Clerici ha fatto delle rivelazioni in merito alla storia avuta con Massimo Giletti. E, nell’intervista con i conduttori Pio e Amedeo, la conduttrice Rai precisava la natura del loro rapporto:

«Non siamo stati fidanzati. Abbiamo avuto una leggera simpatia, ma non è successo niente. Giuro. Niente di niente. Però era molto carino quando era giovane. Anche adesso è un bell’uomo dai. Massimo è un bell’uomo».

Antonella Clerici e la storia con Massimo Giletti, la verità

I due conduttori, in merito alla loro relazione, hanno sempre espresso e riportato versioni differenti e non del tutto chiare. Ma, ciò che è certo è che entrambi hanno espresso un profondo rispetto l’uno per l’altra e hanno mantenuto un rapporto di stima e di amicizia reciproca ancora oggi, mettendo da parte un passato che sembra essere esistito.