Antonella Clerici, la conduttrice dopo la battuta dello chef: "È stata infelice. Mi scuso"

Nelle scorse ore hanno fatto discutere le parole “sessiste” che il noto chef Sergio Barzetti ha pronunciato durante la puntata di “È sempre mezzogiorno” andata in onda martedì 19 dicembre. La conduttrice Antonella Clerici, nel corso della diretta del 21 dicembre, ha chiesto scusa affermando che si è trattato di “Un’infelice battuta”. Le scuse della conduttrice sono arrivate dopo quelle dello stesso chef che si era scusato con un post sui social.

Antonella Clerici si è scusata dopo la battuta dello chef: “Era infelice”

La conduttrice, nell’esordire, ha osservato: “Me ne dispiaccio, me ne scuso, perché questa è casa mia quindi se qualcuno viene a casa mia, però è anche casa vostra, perché entra anche nelle vostre case e dice una cosa poco gradevole bisogna scusarsi. Lui l’ha già fatto sui social, ampiamente, e io lo faccio per lui e per noi, qui che è la nostra casa qui a Mezzogiorno. Quindi grazie, è giusto dirle le cose sennò rimangono sospese nell’aria. Parliamo di tortellini ma anche di cose importanti”.

Barzetti: “Parole profondamente sbagliate”

Nel frattempo, lo chef ha fatto ammenda su ciò che ha detto, ammettendo di aver pronunciato parole sbagliate: “Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune”.