Antonella Clerici: "La menopausa? Un calvario, nessuno ne parla"

Antonella Clerici ha rotto il silenzio sul periodo della menopausa, e ha confessato che si sarebbe trattato di uno dei momenti più difficili della sua vita.

Antonella Clerici: la menopausa

Antonella Clerici ama avere un rapporto confidenziale con il suo pubblico e, in un’intervista a La Stampa, ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata e sulle difficoltà vissute a causa della sua menopausa.

“Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario. A momenti ci lasciavo la pelle con gli ormoni bio identici. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con altre donne, ma niente: erano tutte sfuggenti. Ho anche avuto problemi di peso, di gonfiore. Quanto all’intimità, la menopausa non è la morte del desiderio però bisogna un po’ ‘ingegnarsi’…”, ha dichiarato il volto tv, e ancora:

“Il lavoro in tv ha una pressione in più: non ci è concesso invecchiare. Per lo meno, non a noi donne. A un uomo infatti non si chiede mai l’età, nessuno osa dire ‘si è piallato’ se fa qualche ritocchino, e li fanno eccome. O anche: il capello brizzolato è chic nei maschi, mentre su di noi invecchia’”. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla vita privata della conduttrice, che oggi sembra essere più felice che mai accanto al compagno Vittorio Garrone.