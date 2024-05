L’influencer Teresa Langella si stava preparando per il grande giorno, quello del matrimonio con il suo fidanzato Andrea Dal Corso. Qualcosa, però, sembra stia per compromettere il tutto, almeno per il momento. Solo qualche mese fa, esattamente il 23 aprile, l’ex tronista di Uomini e Donne mostrava sui suoi profili social tutta la sua felicità per il traguardo di coppia, mentre ora si trova ad affrontare un ostacolo.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: come si sono conosciuti

L’influencer e Andrea Dal Corso hanno avuto l’opportunità di conoscersi durante il programma televisivo Temptation Island nel 2018, senza però approfondire il rapporto, fino a quando non si sono incontrati nuovamente, questa volta però a Uomini e Donne.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: l’ostacolo del matrimonio

La proposta di matrimonio è arrivata a gennaio 2023, a Seychelles, durante il giorno di compleanno dell’influencer. Il tutto è stato condiviso durante la loro intervista su Canale 5 a Verissimo. Il tutto, però, sembra essere in sospeso a causa di un dubbio di Teresa Langella, che sulle storie Instagram ha scritto: “Mi sono ricordata che mi devo sposare ma non ho la cresima. A voi risulta che senza la cresima non ci si può sposare? C’è chi dice sì e chi dice no…”. Attimi di tensione, che però svaniranno col tempo. La soluzione si troverà senza dubbio.