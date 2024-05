Sonia Bruganelli ironizza su Bonolis e la “fidanzata”

Sonia Bruganelli ha ironizzato sulla vita sentimentale dell’ex marito Paolo Bonolis. La donna, che grazie alle provocazioni è diventata un personaggio, ha lanciato un’idea: fare un casting per trovare una fidanzata al padre dei suoi figli.

Intervistata da Confidenze, Sonia Bruganelli si è lasciata andare a qualche battuta sulla vita sentimentale dell’ex marito Paolo Bonolis. Mentre lei starebbe frequentando Angelo Madonia, lui sarebbe ancora single. Da qui l’idea di organizzare un casting per trovargli una fidanzata.

Sonia Bruganelli ha dichiarato:

Ovviamente, si tratta di una battuta. Non a caso, ha aggiunto:

Anche se Sonia Bruganelli è assolutamente tranquilla nei riguardi dell’ex marito, lo stesso non si può dire di Paolo Bonolis. In una recente intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato:

“Ho subito la decisione della separazione, per me non è stato facile. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto. (…) Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.