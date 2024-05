Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati pizzicati insieme ancora una volta. Cosa c’è tra l’opinionista dell’Isola dei Famosi e il ballerino di Bailando con Las Estrellas? Flirt in corso o semplice amicizia?

Sonia Bruganelli pizzicata con Angelo Madonia

Il settimanale Chi ha pizzicato una strana coppia, quella formata da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. A distanza di qualche mese dalla prima paparazzata di Dagospia, l’opinionista dell’Isola dei Famosi e il concorrente di Bailando con Las Estrellas sono stati beccati ancora una volta insieme. La domanda, allora, sorge spontanea: flirt in corso o semplice amicizia?

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: flirt in corso?

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati paparazzati a Roma, da soli. Sul settimanale Chi si legge:

“Il ballerino è uscito prima con sua figlia per andare a fare merenda. Poi, una volta rientrato a casa, ha affidato la piccola ai nonni, e ha incontrato la Bruganelli. Hanno fatto un giro in centro in macchina, ma poi, non riuscendo a trovare parcheggio, sono tornati verso casa di lui. E qui vediamo lui che entra nella propria abitazione e, poco dopo, la Bruganelli che raggiunge lo stesso portone, dopo aver fatto il giro dell’isolato”.

Sonia e Angelo: un’amicizia particolare

Al momento, non sappiamo se tra Sonia e Angelo ci sia una semplice amicizia o qualcosa in più. Di certo, un dettaglio fa pensare ad un flirt in corso: prima di entrare a casa di Madonia, la Bruganelli ha fatto “il giro dell’isolato“. Se tra loro non ci fosse nulla da nascondere, sarebbero entrati insieme. In un’intervista rilasciata a Chi qualche mese fa, Angelo ha parlato così del rapporto con l’ex signora Bonolis: