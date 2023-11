Ema Stokholma e Angelo Madonia: i motivi dell'addio

Ema Stokholma ha deciso per la prima volta di rompere il silenzio sulla sua rottura da Angelo Madonia, con cui aveva da poco deciso di andare a convivere.

Ema Stokholma: l’addio a Angelo Madonia

L’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è sbocciato a Ballando con le Stelle e a seguire, ad un anno dalla loro partecipazione allo show, i due hanno deciso di andare a convivere. Poco tempo dopo la convivenza alloro amore sarebbe naufragato e a svelarlo è stato Guillermo Mariotto, che in diretta tv ha detto: “Guarda tutta quella roba di lui… Che adesso è pure libero”. Per la prima volta Ema Stokholma ha rotto il silenzio in merito alla vicenda, e ha confessato: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo Madonia non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e Angelo”.

La conduttrice non ha nascosto la sua sofferenza per la fine della relazione con il partner, e ha aggiunto: “Facevamo sul serio. Siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile”. In tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se Angelo Madonia romperà il silenzio in merito alla questione.