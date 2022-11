Ema Stokholma ed Angelo Madonia escono allo scoperto: il bacio è social

Quella composta da Ema Stokholma ed Angelo Madonia non è più soltanto una coppia artistica che gareggia a “Ballando con le Stelle“, ma una coppia a tutti gli effetti.

A rivelarlo è stato proprio il ballerino palermitano, che ha pubblicato su Instagram una foto molto particolare.

Ballando con le Stelle, Ema Stokholma ed Angelo Madonia sono una coppia anche nella vita

La conduttrice radiofonica Ema Stokholma e il ballerino Angelo Madonia hanno deciso di non nascondere più i loro sentimenti e hanno ufficializzato la loro relazione sui social, dunque adesso non sono più soltanto una coppia a Ballando con le Stelle, ma anche nella vita.

Ad ufficializzare la relazione è stato il ballerino palermitano, che su Instagram ha condiviso una foto in cui bacia Ema Stokholma.

Angelo Madonia ha condiviso la foto che ritrae il bacio con Ema Stokholma, nella giornata di domenica 20 novembre 2022, accompagnandola con una didascalia essenziale, ma molto romantica: “Love You Ema Stokholma”, il tutto accompagnato da un hastag che è tutto un programma: #ecco.

Il bacio social di Angelo Madonia ed Ema Stokholma ha mandato in visibilio i fan della coppia, ma soprattutto alcuni dei giurati di Ballando con le Stelle, che attendevano con ansia questo momento.

In particolare tra i commenti al post di Madonia spicca quello di Alberto Matano, che ha esordito con un: “Finalmente! #ecco è per me vero?”, ma non solo, ci sono commenti anche da parte di Carolyn Smith, Paola Barale e Rossella Erra.

Tra i commenti al post pubblicato su Instagram da Angelo Madonia spicca anche quello di Andrea Delogu, che com’è noto è la migliore amica di Ema Stokholma, ecco cosa ha scritto la conduttrice:

“Allora quindi è vero? È vero che ti sposerai? Ti faccio tanti tanti cari auguri e se vengo in prima fila capirai”.

A quanto pare Angelo Madonia sembra avere intenzioni serie con la bellissima Ema, già nella puntata di sabato 19 novembre 2022, il ballerino aveva dichiarato che da buon palermitano preferisce i fatti alle chiacchiere e con questo gesto l’ha sicuramente dimostrato.