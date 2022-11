Selvaggia Lucarelli a Ballando dopo la morte della madre: la replica agli haters

Nella giornata di ieri, 19 novembre, la nota giornalisa e giudice di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha purtroppo perso l’adorata madre, morta a causa delle complicazioni del Covid che aveva contratto qualche giorno fa.

Nonostante il grande dolore per la perdita della sua mamma, nello stesso giorno Selvaggia Lucarelli ha stoicamente deciso di mantenere l’importante impegno di lavoro che ha preso con Milly Carlucci, partecipando come se nulla fosse accaduto alla puntata di ieri di Ballando con le stelle 2022.

La scelta di Selvaggia Lucarelli, in ogni caso, non è piaciuta a molti. Nonostante la stessa conduttrice Milly Carlucci l’abbia ringraziata per la sua presenza in trasmissione, sono stati in tanti a criticarla per aver in qualche modo mancato di rispetto alla defunta madre.

La sua risposta, ovviamente, non ha tardato ad arrivare.

Le critiche social a Selvaggia Lucarelli e la risposta della giornalista

Fra i personaggi legati al mondo dello spettacolo che hanno puntato il dito contro la giornalista c’è stato anche il re del gossip Amedeo Venza (giusto per fare un esempio) che sul suo profilo Instagram via Stories ha scritto.

Non voglio assolutamente giudicare. Ma vorrei solo chiedere alla Lucarelli come fa ad affrontare una diretta televisiva (anche in maniera attiva) quando poche ore fa è morta sua madre. Ho i brividi

Questo è stato soltanto uno dei numerosi commenti apparsi sui social, ai quali però la giornalisa ha tenuto a rispondere a tono, scrivendo “Mi dispiace molto per non essere rimasta a casa a rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Vi sono vicina”.