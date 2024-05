Fabrizio Zardini, campione olimpico classe ’67, è morto a Belluno. Lo sportivo è stato il pioniere dello sci paralimpico. Era rimasto disabile dopo una caduta con il deltaplano.

Morto Fabrizio Zardini, campione olimpico: è stato il pioniere dello sci paralimpico

Nella serata di ieri, 30 aprile, Fabrizio Zardini, campione classe ’67, chiamato anche “Noce“, è morto a Belluno. Lo sportivo è stato un pioniere dello sci paralimpico quando lo sport paralimpico in generale non aveva il rilievo che ha ora. Zardini è stato tra i primi a vincere alle Paralimpiadi, ottenendo la medaglia oro in discesa libera ai Giochi di Salt Lake City nel 2002.

Morto Fabrizio Zardini: il funerale

Fabrizio Zardini era rimasto disabile dopo una caduta con il deltaplano nel 1990, quando aveva 23 anni. Dopo Torino 2006 ha smesso di gareggiare e ha avuto un grave incidente automobilistico. Da quel momento la sua vita è stata ancora più complicata. Il funerale si terrà venerdì 3 maggio alle ore 15, in Basilica a Cortina.