O.J. Simpson è morto all’età di 76 anni. L’ex campione di football era malato da tempo. La sua famiglia ha dato l’annuncio del decesso sui social network.

Morto O. J. Simpson: ex campione di football

O.J Simpson, ex campione di football, è morto all’età di 76 anni. La notizia del suo decesso è stata resa pubblica dalla sua famiglia, con un post sul social network X. L’uomo lottava da tempo contro un tumore alla prostata.

Morto O. J. Simpson: chi era il campione di football

O.J. Simpson era considerato uno dei più grandi campioni sportivi statunitensi. Ha giocato per undici stagioni nella Nfl, dal 1969 al 1977 con i Buffalo Bills e dal 1978 al 1979 con i San Francisco 49ers.

Nel 1994 è stato accusato dell’omicidio dell’ex moglie Nicole Brown e dell’amico Ronald Goldman. Il processo andò avanti per mesi, scatenando anche un dibattito sulla questione razziale. Alla fine venne scagionato per mancanza di prove. Nel 2008 finì in carcere per rapina e sequestro e tornò libero nel 2017.