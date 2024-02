Kelvin Kiptum è morto insieme al suo allenatore in un tragico incidente stradale avvenuto in Kenya

Il mondo dello sport, e in particolare dell’atletica leggera, piange la scomparsa di una delle sue stelle più luminose. Kelvin Kiptum è morto nella giornata di ieri insieme al suo allenatore in un tragico incidente stradale avvenuto in Kenya. Il 24enne aveva conquistato il record del mondo nella mezza maratona.

Kelvin Kiptum è morto: l’incidente stradale

Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri sulla strada che da Kaptagat porta a Eldoret, in Kenya. Alla guida dell’auto c’era proprio Kiptum, mentre il suo allenatore, il ruandese Gervais Hakizimana, era seduto di fianco a lui. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo: il 24enne ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare e non ha avuto scampo nelll’impatto successivo.

Kelvin Kiptum è morto: i record nella maratona

Nonostante l’età ancora verde, Kelvin Kiptum era già entrato nei libri di storia dell’atletica leggera quando, nel 2018 fece segnare un nuovo record del mondo della mezza maratona, correndo una splendida gara a Valencia. Sempre in Spagna, 4 anni più tardi, Kiptum corre in 2h01’53” la maratona e diventa il terzo atleta più veloce nella storia a concludere la distanza, migliorandosi poi a Londra e a Chicago. Il favorito della sua specialità nei prossimi giochi Olimpici lascia la moglie e due figli piccoli.