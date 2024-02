Andrea Bergamelli era un idraulico 35enne di Torre Bondone, morto in pista in seguito a un drammatico incidente. Oltre al lavoro infatti, aveva la grande passione per il motociclismo, che svolgeva in modo amatoriale.

Morto Andrea Bergamelli

È morto a Valencia Andrea Bergamelli, noto motociclista amatoriale che nella vita lavorava come idraulico.

Si trovava nella città spagnola per partecipare a una sessione di prova organizzata da Gully Racing. Qui un tragico incidente, l’arrivo tempestivo dei soccorsi che però non hanno potuto fare nulla e infine, l’annuncio tristissimo che ha sconvolto i fan che lo seguivano.

La dinamica dell’incidente: come è morto Andrea Bergamelli

Classe 1988, Andrea Bergamelli era esperto in gare in pista ma stavolta, la sua passione lo ha portato a una tragica e prematura morte.

Stando alle informazioni trapelate sull’incidente, sappiamo che probabilmente il motociclista bergamasco ha avuto l’incidente per via di alcuni detriti rimasti a terra sulla pista dopo la caduta di un altro motociclista.

Da qui appunto la perdita di controllo e l’impatto multiplo con altri partecipanti alla sessione, tenutasi nel circuito che ospita fra l’altro, la finale di stagione della MotoGP.

Proprio tale circuito, il Ricardo Tormo, ha dato la comunicazione del decesso, raccontando alcuni dettagli.

“Il pilota italiano è stato coinvolto in un incidente a metà del rettilineo del circuito di Cheste. È stato curato in pista e portato al centro medico del circuito, dove è deceduto. Siamo rammaricati per la perdita e trasmettiamo le condoglianze alla famiglia, agli amici e all’organizzazione Gully Racing“.