Scherma, annuncio di Daniele Garozzo: “Mi ritiro, il mio cuore si è infortunato”

Daniele Garozzo ha vinto tutto quello che poteva vincere nella scherma, come l’oro olimpico nel fioretto individuale a Rio 2016 e argento a Tokyo 2021 ed è diventato campione del mondo a squadre. Il suo futuro, però, sarà lontano dalle pedane, con un camice bianco che indossa già da due anni, dopo essersi laureato in medicina. Tra qualche mese avrà 34 anni ed è stato costretto a dare lo stop alla sua carriera sportiva per un problema fisico che non gli ha permesso di ottenere l’idoneità fisica per partire per la sua terza Olimpiade.

“È arrivato il momento di annunciare il mio ritiro dall’attività agonistica e sono tante le emozioni che provo, è una decisione scaturita da circostanze al di là del mio controllo, il mio cuore si è ‘infortunato’, ma che accetto con serenità” ha dichiarato Daniele Garozzo a La Sicilia, aggiungendo che ricorda come fosse ieri quando ha iniziato ad amare e praticare questo sport in una palestra garage di Acireale, sognando di vincere le Olimpiadi.

Il futuro di Daniele Garozzo e l’addio alla scherma

Daniele Garozzo a Parigi farà il tifo per la fidanzata Alice Volpi, tra le migliori al mondo nel fioretto, e per il suo futuro sarà nella medicina. Vuole studiare e divulgare le condizioni cardiologiche che possono colpire la popolazione sportiva. “Ho realizzato i miei sogni sportivi, ho viaggiato in tutto il mondo con amici straordinari e ho trovato Alice, la mia migliore amica e compagna di vita sulle pedane di scherma” ha spiegato il campione, ringraziando tutti coloro che lo hanno supportato, come il suo maestro Fabio Galli alla Frascati Scherma.