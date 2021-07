Tokyo 2020, tutti gli italiani medagliati alle Olimpiadi: l’elenco aggiornato in tempo reale

In soli tre giorni di competizioni a Tokyo 2020 il medagliere italiano ha giù raggiunto la quota di 10 medaglie. Scopriamo nello specifico quali sono

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono iniziate da soli tre giorni, ma gli atleti azzurri hanno già regalato molte gioie agli Italiani. Vediamo il medagliere aggiornato in tempo reale.

Tokyo 2020: il medagliere italiano

Piano piano, anche se con una certa costanza, il medagliere della spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si sta riempiendo di medaglie, e di conseguenza di molte soddisfazioni e gioie.

Guardiamo giorno per giorno tutte le medaglie vinte dagli atleti italiani.

Tokyo 2020: le medaglie del primo giorno

Il primo giorno, sabato 24 luglio, ci ha regalato due medaglie, una d’argento e una d’oro.

Quella di argento l’ha vinta lo schermidore Luigi Samele, per la sciabola. Quella d’oro è stata invece vinta dal giovanissimo Vito Dell’Aquila, che ha battuto tutti nel taekwondo, nella categoria sotto i 58 kg.

Tokyo 2020: le medaglie del secondo giorno

Il secondo giorno, domenica 25 luglio, è stato invece ricco di medaglie di bronzo.

La prima l’ha vinta la ciclista Elisa Longo Borghini, per la prova in linea. Poi è stato il turno di un’altra atleta donna: Odette Giuffrida ha vinto il bronzo per il judo, nella categoria sotto i 52 kg.

L’ultima medaglia di bronzo l’ha conquistata Mirko Zanni per il sollevamento pesi, nella categoria sotto i 67 kg.

Tokyo 2020: le medaglie del terzo giorno

Il terzo giorno, lunedì 26 luglio, ci ha regalato parecchie medaglie.

Il primo è stato il nuotatore Nicolò Martinenghi, che ha conquistato il bronzo per i 100 metri rana. Sempre nel nuoto, per la 4 X 100 stile libero, gli italiani Ceccon, Frigo, Zazzeri e Miressi hanno vinto, a sorpresa, la medaglia d’argento.

Poi è stato il turno di Diana Bacosi, che ha vinto la medaglia d’argento per lo skeet.

L’ultimo è stato invece lo schermidore Danielo Garozzo, che ha conquistato la medaglia d’argento.

Tokyo 2020: le future medaglie

La spedizione italiana fa molto affidamento sul alcune medaglie che potrebbero arrivare in futuro, in particolare nel nuoto. Grandi speranze sono soprattutto rivolte sulla già campionessa olimpica Federica Pellegrini, che si è qualificiata in semifinale per i 200 metri stile libero.

Molte speranze sono poi rivolte agli sport di squadra, come la pallavolo e la pallanuoto.

Tokyo 2020: dove vedere tutte le competizioni

Le gare olimpiche sono trasmesse sia in chiaro che a pagamento.

Per quanto riguarda il primo caso, la RAI ha acquistato i diritti per 200 ore di competizioni olimpiche, a sua discrezione.

A pagamento, si potranno vedere tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 su Discovery+, al costo di €7,99 al mese.