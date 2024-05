Violenza su donne: Federmanager-Arma Carabinieri, intesa per prevenzione e contrasto

Violenza su donne: Federmanager-Arma Carabinieri, intesa per prevenzione e co...

Roma, 2 mag. (Labitalia) – Federmanager e l’Arma dei Carabinieri firmano oggi un protocollo di intesa finalizzato a sostenere e promuovere iniziative di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di discriminazione in danno delle donne e delle persone in condizione di disagio, fragilità e vulnerabilità. Il protocollo impegna le parti a favorire iniziative di prevenzione di ogni fenomeno violento e/o discriminatorio in danno delle donne, nonché attività di formazione e di comunicazione rivolte al management e alla cittadinanza, così rafforzando una cultura del rispetto e della dignità della persona.

L’obiettivo è anche quello di favorire la realizzazione di una rete diffusa, coinvolgendo gli altri partner di Federmanager, capace di individuare strategie di prevenzione e di intervento delle cause e situazioni che possano portare ad agire e/o a subire comportamenti che recano nocumento e disvalore.

"La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – dichiara Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager – rafforza il nostro impegno nella valorizzazione delle donne come protagoniste della nostra vita sociale ed economica La violenza di genere è spesso taciuta o trascurata, assume forme anche sottili, ed è più diffusa di quanto non si creda. Pertanto, come associazione di rappresentanza del management, riteniamo che il luogo di lavoro possa diventare un valido presidio per contrastare qualsiasi episodio di discriminazione e siamo onorati di avere al nostro fianco la competenza e l’esperienza dell’Arma per far conoscere gli strumenti che sono a disposizione di tutti per prevenire e perseguire qualsiasi fenomeno di violenza perpetuato a danno delle donne o di chi è più fragile".

Il protocollo di intesa si inserisce nell’ambito delle numerose iniziative di contrasto al fenomeno portate avanti dall’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale. L’Istituzione riserva, da tempo, una particolare attenzione alla 'violenza di genere', impegnando consistenti risorse organizzative per sostenere il rilevante impegno sul territorio, anche attraverso la definizione di collaborazioni interistituzionali, tra cui l’iniziativa denominata 'Una stanza tutta per sé' grazie al supporto di Soroptimist International d’Italia; 'Mobile Angel' sviluppato con 'Intellitronika' e con il sostegno della Fondazione 'Vodafone Italia' e di 'Soroptimist International Italia'; il progetto 'Airone-voglio tornare ad essere felice', che tutela i minorenni figli di donne vittime di femminicidio.

Inoltre, il protocollo si pone in linea con le attività previste da Federmanager per costruire una cultura aziendale coerente con gli obiettivi di diversity, equity & inclusion e con il conseguimento della certificazione di Parità di genere UNI PdR 125:2022 ottenuta dal Gruppo Federmanager in data 4 aprile 2024.