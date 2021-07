Olimpiadi Tokyo: inizio, programma e dove vederle in TV e in streaming

Le Olimpiadi di Tokyo sono cominciate il 23 luglio 2021. Scopriamo dove vedere le Olimpiadi in TV e in streaming e il programma delle competizioni

Le Olimpiadi di Tokyo sono finalmente cominciate, dopo un anno di attesa, venerdì 23 luglio 2021 con la cerimonia d’apertura. Scopriamo il programma delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dove sarà possibile vederle.

Olimpiadi Tokyo: quando iniziano?

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono cominciate ufficialmente venerdì 23 luglio 2021, posticipate di un anno causa Covid. Nonostante i dubbi che sono rimasti fino a pochi giorni riguardo all’effettivo svolgimento dell’evento sportivo, le Olimpiadi sono riuscite a partire.

La cerimonia d’apertura si è svolta proprio il 23 luglio, a partire dalle 13.00 italiane, con la presentazione di tutte le nazioni parteciapanti.

Le gare però sono già partite nel corso della settimana, col fine di poter svolgere tutte le competizioni.

Olimpiadi Tokyo: il programma

A partire dalle 13.00 italiane, è stato possibile assistere alla cerimonia d’apertura dell’evento sportivo di livello mondiale.

Le gare si svolgerenno poi nel corso delle giornate successive, fino all’8 agosto, giorno di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Gli eventi sportivi, poi, causa fuso orario, saranno difficile da vedere in diretta per i tifosi e spettatori italiani se non vogliono fare nottata.

Molte delle competizioni si svolgeranno infatti nel corso della notte italiana (ad esempi, molte gare di nuoto cominceranno alle 3, cosi come anche molte partite della nazionale italiana maschile di pallavolo), ma i canali che trasmettono l’evento si impegnano poi nel corso della giornata successiva a mostrare le repliche o i momenti salienti delle gare notturne.

Olimpiadi Tokyo: dove vederle?

Diversi canali, sia in chiaro che a pagamento, si impegnano a trasmettere le Olimpiadi di Tokyo 2020 per i tifosi italiani. Scopriamo nello specifico quali sono questi canali, sia in TV che online, grazie ai quali si potrà assistere alle diverse competizioni sportive.

Olimpiadi Tokyo: la trasmissione in TV

Le Olimpiadi saranno trasmesse a pagamento dai due canali di Eurosport, che per l’occasione passano a Dazn.

Se ci si abbona prima del 28 luglio, il costo sarà di 19,99 euro al mese. Se ci si iscrive invece il mese successivo, il prezzo sale a 29,99 euro al mese.

Per quanto riguarda la programmazione in chiaro, la RAI ha acquistato un pacchetto di 200 ore, e starà poi a lei decidere cosa mandare in onda di volta in volta. I canali dedicati alle Olimpiadi saranno RAI 2 e RaiSport.

Olimpiadi Tokyo: lo streaming online

Discovery+ è una piattaforma onlice che offre 30 canali temtici, ognuno dei quali dedicato a uno sport specifico, con il costo di 7,99 euro al mese e visibile su smart tv, pc, tablet, cellulari. Discovery+ è disponibile anche sulla piattaforma TIMVision.