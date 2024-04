Europee: Ferro, 'scelta Meloni testimonianza d'amore per Italia'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “La scelta di Giorgia Meloni di guidare le liste di Fratelli d’Italia per il rinnovo del Parlamento europeo è una grande testimonianza d’amore per la Nazione. Con il grande consenso che le daranno i cittadini non solo si rafforzerà l’...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “La scelta di Giorgia Meloni di guidare le liste di Fratelli d’Italia per il rinnovo del Parlamento europeo è una grande testimonianza d’amore per la Nazione. Con il grande consenso che le daranno i cittadini non solo si rafforzerà l’azione del Governo italiano in Europa, ma i Conservatori acquisiranno un peso politico decisivo nelle future scelte europee". Lo afferma Wanda Ferro, deputata di Fratelli d'Italia e sottosegretario all’Interno.

"Gli italiani -aggiunge- hanno davvero l’opportunità di cambiare l’Europa, riaffermando i valori fondanti dell’Unione di cui ha fatto scempio la sinistra, che ha costruito un mostro di dirigismo burocratico lontano anni luce dai bisogni dei cittadini. Giorgia Meloni, con la sua autorevolezza sul piano internazionale e la sua visione lungimirante e pragmatica ha già impresso un cambio di rotta all’Europa sul tema della difesa dei confini esterni e del contrasto ai trafficanti di uomini. Il nostro compito è ora quello di affermare in Europa il modello italiano".