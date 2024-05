La presentazione del libro di Stefano Massini al Salone del Libro di Torino è degenerata: lo scrittore è stato aggredito da parte di un uomo anziano che ha apertamente manifestato il suo sostegno a Hitler.

L’aggressore ha inveito contro Massini, intento ad affrontare il tema degli ebrei mentre presentava il suo volume sul Mein Kampf: l’uomo ha accusato lo scrittore di manipolare la storia e sostenendo che Hitler avesse ragione.

Alla fine dell’evento, l’aggressione è culminata strattonamenti e insulti, mentre il servizio d’ordine ha allontanato l’uomo, consentendo allo scrittore di lasciare il Salone in sicurezza.

«Ero in Sala Azzurra al Salone del Libro per presentare alle 17:30 il mio libro Mein Kampf. Sono stato aggredito verbalmente insieme a Danilo Singer che conduceva l’incontro, poi strattonato e spintonato ».

Inoltre, all’ANSA, lo scrittore aggiunge:

«Era un uomo di circa 70 anni che al mio arrivo mi fissava e mi seguiva come se volesse dirmi qualcosa. Si è seduto in prima fila. Durante l’incontro ha cominciato a inveire a bassa voce verso di me. Mi diceva ‘comunista, tu vai da Fazio, vi raccontate le cose senza contraddittorio, Hitler non era cosi come lo descrivi’».