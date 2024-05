Trovata valigia con cadavere fatto a pezzi a Parigi: badante uccide disabile

Una badante ha ucciso un disabile a Parigi. Il cadavere è stato trovato in una valigia per strada.

I vigili del fuoco di Parigi hanno trovato una valigia con un cadavere fatto a pezzi. La vittima è un disabile di 56 anni, ucciso dal suo badante un mese fa.

I vigili del fuoco di Parigi sono intervenuti per quello che sembrava un piccolo incendio di rifiuti in strada. In realtà, dietro si celava un terribile omicidio. I vigili del fuoco hanno trovato una valigia sotto il ponte di Austerlitz, con all’interno il corpo di un uomo fatto a pezzi. La vittima è un uomo di 56 anni affetto da sclerosi multipla e bisognoso di cure. Lo ha ucciso il badante di 34 anni a cui era stato affidato, che è stato poi trovato dalla polizia e ha ammesso il delitto.

Badante uccide disabile a Parigi: la ricostruzione

Il 34enne ha rivelato che l’omicidio risalirebbe a un mese prima, quando è scoppiato un diverbio in casa, sfociato nell’aggressione del 56enne. L’uomo arrestato ha raccontato di aver tenuto il cadavere nascosto nell’abitazione prima di decidere di farlo a pezzi, metterlo in valigia e portarlo sotto un ponte per dargli fuoco. Secondo il suo racconto, la vittima lo avrebbe insultato facendo riferimento alla sua compagna, scatenando la sua reazione. La ricostruzione deve ancora essere vagliata dalla polizia, visto che al momento dell’arresto l’uomo era positivo alla cocaina e aveva un alto tasso di alcol nel sangue. L’uomo era noto alle forze dell’ordine per uso di stupefacenti, violenza, ricettazione e altri reati. Secondo l’autopsia, la vittima sarebbe stata uccisa a mani nude.