Pavia, uccide un amico e trascina il corpo in strada: l'allarme dei passanti

Pavia, uccide un amico e trascina il corpo in strada: l'allarme dei passanti

Tragedia a Pavia. Uccide l'amico e trascina il corpo in strada. I passanti lo hanno visto e hanno lanciato l'allarme.

Un uomo ha ucciso un suo amico e poi ha trascinato il corpo in strada. I passanti lo hanno notato e hanno lanciato l’allarme. L’omicidio si sarebbe consumato al culmine di una lite.

Pavia, uccide l’amico 36enne e trascina il cadavere in strada

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina verso le 5 da un passante in viale Cremona, nella periferia di Pavia. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri. Si è immediatamente capito che si trattava di una morte violenta. Come riportato dalla Provincia Pavese, a uccidere l’uomo sarebbe stato un amico al culmine di una lite particolarmente violenta.

Uccide l’amico e trascina il corpo in strada

La lite è avvenuta in una palazzina all’angolo con via Torello da Strada. L’assassino, dopo aver ucciso l’amico, ha trascinato il corpo fuori dall’appartamento, abbandonandolo sul marciapiede. I carabinieri, dopo le segnalazioni dei passanti, sono arrivati sul posto e hanno trovato l’assassino in casa, che ha confessato l’omicidio. La vittima aveva 36 anni.