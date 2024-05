Qualità della vita in Italia: la classifica per il 2024

Il primato di città con la migliore qualità della vita in Italia 2024, almeno per i bambini, spetterebbe alla città di Sondrio, la seguono: Ravenna, Trieste e Gorizia

Sondrio si distingue come la provincia italiana con la migliore qualità di vita per i bambini, mentre Gorizia primeggia per i giovani e Trento per gli anziani.

Questi sono i risultati della quarta edizione del sondaggio sul benessere delle diverse fasce d’età in Italia, presentati al Festival dell’Economia di Trento e pubblicati integralmente sul Sole 24 Ore. Dietro Sondrio, Ravenna, Trieste e Gorizia sono le province con la migliore qualità di vita per i bambini. Per i giovani, oltre a Gorizia, Ravenna e Forlì-Cesena completano il podio. Anche Ferrara e Piacenza si confermano tra le migliori province, tutte appartenenti all’Emilia-Romagna.

Trento è ancora una volta la provincia con il miglior benessere per gli anziani nel 2024, seguita da Como e Cremona. Le province settentrionali dominano la classifica con Lodi, Treviso, Vicenza, Padova, Verona e Bolzano tra le prime dieci. Le province del Sud Italia continuano a occupare le posizioni più basse della classifica generale.

Tuttavia, alcune province del Sud mostrano una crescita significativa. Vibo Valentia si distingue per l’imprenditoria giovanile, mentre Siracusa, Catania e Crotone eccellono nell’indicatore dell’età media al parto. Catanzaro e Pescara si piazzano bene nell’indice per gli anziani grazie al numero di geriatri disponibili.

Le grandi città metropolitane registrano scarsi risultati, soprattutto per il benessere giovanile. Bologna e Firenze sono le eccezioni, mentre Milano mostra una crescita posizionandosi al 45° posto. Napoli, Palermo e Roma si trovano invece tra le ultime posizioni.