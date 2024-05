Rottamazione quater, scadenza quarta rata: termini per il pagamento

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti un promemoria della scadenza tramite email, per il pagamento della quarta rata della rottamazione quater

La scadenza per il pagamento della quarta rata della Rottamazione quater si avvicina rapidamente: i contribuenti devono effettuare il versamento entro il prossimo 31 maggio.

Negli ultimi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha inviato un promemoria tramite email a tutti coloro che hanno aderito al piano di definizione agevolata, ricordando loro l’importanza di rispettare questa scadenza.

La lettera inviata dall’Agenzia delle Entrate sottolinea che il termine ultimo per il pagamento della quarta rata è fissato per il 31 maggio 2024. Il mancato rispetto di questa data comporterà la decadenza dal piano di pagamenti, con conseguenze potenzialmente onerose per i contribuenti.

Tuttavia, come già avvenuto per le rate precedenti, è prevista una tolleranza di cinque giorni, questo significa che i pagamenti effettuati entro il 5 giugno 2024 saranno comunque considerati regolari, evitando così penalità o complicazioni aggiuntive.

Rottamazione quater, scadenza in vista: il termine per la quarta rata

La Rottamazione quater rappresenta un’opportunità significativa per i contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale con condizioni agevolate, questo piano, infatti, permette di ridurre l’importo dovuto beneficiando di sconti su interessi e sanzioni. Tuttavia, è fondamentale rispettare le scadenze stabilite per evitare di perdere i vantaggi previsti dall’adesione al piano.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la sua comunicazione, intende supportare i contribuenti nel mantenere i propri impegni finanziari e garantire la conformità fiscale.