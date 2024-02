Il decreto Milleproroghe ha spostato la data in avanti per l’ultima volta, ma ora i rinvii sono finiti. Con l’arrivo del mese di marzo sta per giungere anche l’ultimo giorno utile per pagare le rate dovute della rottamazione quater delle cartelle esattoriali.

Rottamazione quater: ecco quando pagare

La data da fissare sul calendario è quella del 15 marzo che, se consideriamo i consueti 5 giorni di tolleranza, si trasforma nel 20 marzo. È questo l’ultimo giorno utile per la rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Dopo tantissimi rinvii, ora la data non sarà più posticipata e a dichiararlo è stato in Senato il direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Rottamazione quater: l’ultima data utile

Dopo il 20 marzo, dunque, per tutti coloro i quali non hanno ancora rispettato i patti con l’Agenzia delle Entrate e non hano iniziato a recuperare i debiti degli scorsi anni, scatteranno le azioni di recupero. I debiti che il fisco deve recuperare sono ancora molti, come spiega ancora Ruffini, si parla di 1.206,6 miliardi di euro. Non tutti, però, possono essere recuperati, soprattutto quelli risalenti a prima del 2015.