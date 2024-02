L'Inps annuncia l'aumento previsto per le pensioni già da marzo 2024

In arrivo novità dall’Inps: pensioni in aumento già da marzo 2024.

Gli assegni della pensione saranno più alti a partire da marzo 2024, per effetti della nuova Irpef a tre aliquote.

Le pensioni saranno più alte per coloro che hanno una rata di pensione tra 1.250 e 2.333 euro, grazie al risparmio Irpef del 2%. Dunque, non cambia la tassazione Irpef per coloro che hanno una pensione più bassa di 1.250 euro o più alta di 2.333 euro lordi.

Inoltre, nel cedolino delle pensioni di marzo 2024 ci saranno anche i conguagli e arretrati relativi alle pensioni di gennaio e febbraio 2024, sempre per coloro che hanno una pensione annua imponibile fiscale tra 15.000 e 28.000 euro.

L’importo dell’aumento nelle pensioni dipenderà dal reddito

L’importo esatto del conguaglio dipenderà dal reddito, per tale ragione è difficile stabilire con esattezza quanto sarà l’aumento in pensione per ciascun pensionato.

Nonostante ciò, però, per chi ha un reddito al di sopra dei 28mila euro l’aumento dovrebbe essere di alcune decine di euro per il conguaglio, più la nuova mensilità che arriverà per tutto il resto del 2024.

Il calendario dei pagamenti delle pensioni con l’aumento

Il pagamento delle pensioni verrà consegnato venerdì 1 marzo sui conti correnti bancari o postali.

Chi possiede una carta di debito associata a un libretto, a Postepay Elolution o a un conto corrente potrà prelevare il denaro presso uno degli sportelli automatici Atm Postamat.