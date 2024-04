Tra le novità quest'anno per i lavoratori dipendenti e pensionati, e anche per i liberi professionisti, la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi in maniera semplificata

È giunto il momento della dichiarazione dei redditi per il 2024 e, a partire dal 30 aprile, i modelli precompilati saranno disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione dei redditi 2024: scadenze e procedure

Quest’anno, ci sono numerose novità per i lavoratori dipendenti, i pensionati e i liberi professionisti. Una delle principali innovazioni è l’introduzione della dichiarazione semplificata, che rende il processo più agevole per i contribuenti.

Il Modello 730/2024 e il Modello Redditi sono stati approvati dall’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio, entro il 18 marzo, scadevano i termini per l’invio delle Certificazioni Uniche (CU), mentre dal 30 aprile, le dichiarazioni precompilate saranno a disposizione dei cittadini.

La dichiarazione precompilata include una vasta gamma di informazioni, come detrazioni per spese sanitarie, universitarie, premi assicurativi, contributi previdenziali e bonifici per interventi edilizi. L’Agenzia delle Entrate offre accesso al modello precompilato anche per i titolari di Partita IVA.

Dichiarazione dei redditi 2024: procedure e scadenze

Il modello 730 deve essere inviato entro il 30 settembre 2024, mentre il Modello Redditi entro il 15 ottobre. È possibile compilare il modello 730 a partire dal 30 aprile, con istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una delle novità del 2024 è la possibilità di scegliere la “Dichiarazione semplificata dei dipendenti e dei pensionati”, che consente ai contribuenti di confermare o modificare le informazioni precompilate. Questo nuovo metodo semplificato è disponibile su una sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, sia il modello 730 che il Modello Redditi presentano vantaggi e differenze significative, come tempi di rimborso e modalità di presentazione. La compilazione può essere effettuata autonomamente o con l’aiuto di professionisti, con l’opzione di utilizzare i modelli precompilati per semplificare il processo.